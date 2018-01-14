بالفيديو.. شيلاء سبت تكشف حقيقة خلافها مع مريم حسين
كشفت الفنانة البحرينية شيلاء سبت حقيقة خلافها مع الفنانة المغربية مريم حسين، خلال حلولها ضيفة ببرنامج ” سولو ذا وان ” تقديم الإعلامي صالح الراشد.
وظهرت شيلاء في مقطع فيديو وهي تضع المكياج على الهواء خلال الحلقة ، أثناء عرض مقطع فيديو لها هي ومريم حسين وسألها مقدم البرنامج عن حقيقة اللمقطع وعلاقتها بمريم حسين، فتجاهلت شيلاء السؤال ورفضت التعليق مؤكده انها لا تتحدث معها ولا تريد الحديث عن أي شئ يتعلق بها.
#شيلاء_سبت . . . الحساب برعاية @usabeautystore 💖 خلي شعرج وحافظي عليه صحي وعدليه ولبسي بواريكهم كشخي فيها وغيري ستايلج من غير ماتعبين شعرج😋💖 @usabeautystore @usabeautystore . . #فوز_الفهد #حليمه_بولند #فرح_الهادي #الكويت #احلام_الشامسي #تركيا #هنادي_الكندري #افنان_الباتل #السعوديه #خلود_امين #خلودي #خلود_الصغيرة #حلا_الترك #لندن #جده #شوجي #سعد_المجرد #هيا_عبدالسلام #مي_العيدان #بلقيس_فتحي #المودل_روز #فجر_السعيد
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 23163 ] نشر منذ 3 ساعات
طيب
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 25471 ] نشر منذ 1 ساعة
حريم ماعندهن سالفة🤗🤗🤗