بالفيديو.. شيلاء سبت تكشف حقيقة خلافها مع مريم حسين

نورة الشهري(صدى):

كشفت الفنانة البحرينية شيلاء سبت حقيقة خلافها مع الفنانة المغربية مريم حسين، خلال حلولها ضيفة ببرنامج ” سولو ذا وان ” تقديم الإعلامي صالح الراشد.

وظهرت شيلاء في مقطع فيديو وهي تضع المكياج على الهواء خلال الحلقة ، أثناء عرض مقطع فيديو لها هي ومريم حسين وسألها مقدم البرنامج عن حقيقة اللمقطع وعلاقتها بمريم حسين، فتجاهلت شيلاء السؤال ورفضت التعليق مؤكده انها لا تتحدث معها ولا تريد الحديث عن أي شئ يتعلق بها.