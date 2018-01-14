بعد إهداره للفرص هجوم حاد على ” العكايشي ” .. ومطالب بفسخ عقده

ماجد محمد(صدى):

هاجم جماهير الاتحاد، عقب موقعة الكلاسيكو، المهاجم أحمد العكايشي؛ بعد أداؤه المتواضع الذي ظهر خلال مباراة الأمس في إطار الجولة الـ 17 من دوري المحترفين، والتي انتهت بالتعادلا لإيجابي 1-1.

وأهدر ” العكايشي ” العديد من الفرص خلال مباراة الأمس، وذلك بعد الاقتراب من منطقة جزاء الهلال، وتألق ” علي الحبسي” .

ووجه الجماهير كلمات قاسية إلى المهاجم الذي أهدر فوزًا ثمينًا على الهلال، وفي هذا السياق قال أحد المشجعين عبر موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : ” إذا قام الاتحاد برفع فيديو للفرص السهلة التي يهدرها العكايشي للفيفا سوف يرفق الاتحاد الدولي لكرة القدم بالنادي وسوف يسمح له التعاقد مع مهاجم في فترة الانتقالات الشتوية الحالية “.

وقال سيف أحد المغردين ساخرًا: ” اقولك قاعد اصنع واقشر والعكايشي يضيع فقع مرارتي ياخي”، وأضاف طلال : ” ياخي حولوه مدافع وخلاص “.

وطالب أخرين بفسخ التعاقد مع اللاعب، وقال عبد الله في هذا السياق: ” فسخ عقد العكايشي علينا، الراعي الرسمي للجلطه “.

وحافظ الهلال على تصدره للمركز الأول برصيد 36 نقطة، بينما واصل الاتحاد احتلال المركز الخامس برصيد 24 نقطة.