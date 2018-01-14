مكافحة المخدرات تبث رسائل توعوية متنوعة بكافة ملاعب الدوري

نايف السالم(صدى):

أعلنت اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات، عن اتفاق تم مع الهيئة العامة للرياضة، بشأن بث رسائل توعوية متنوعة بكافة الملاعب التي تقام عليها مباريات دوري المحترفين.

وقالت اللجنة في تغريدة له بموقع ” تويتر ” : ” بتعاون بنّاء بين اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات و الهيئة العامة للرياضة تم الاتفاق على بث رسائل توعوية متنوعة بكافة الملاعب التي تقام عليها مباريات الدوري السعودي للمحترفين خلال الموسم الرياضي الحالي، بدءاً من مباراتي الجولة السابقة لتوعية كافة شرائح المجتمع “.