قوات الحوثي تفرض تجنيد أبناء اليمن.. وسكان ” إب ” يصدونهم بالسلاح

فهمي محمد(صدى):

تفرض مليشيا الحوثي الإرهابية قرار تجنيد أبناء الشعب اليمني في صفوف المقاتلين التابعين لها؛ للتضحية بهم في جبهات القتال والمحافظة على قياداتها في وضع أمن.

وفي إحدى محاولاتهم لتنفيذ فرض التجنيد الإجباري من خلال مداهمة المنازل وإجبار أعيان القرى على إحضار الشباب، صد أهالي قرية الشياح بمديرية الرضمة في مدينة إب هذه المحاولة، وقاموا بطرد عناصر الحوثي الذين حاولا خطف شباب القرية بالقوة.

وقال أحد سكان القرية، أن عناصر الحوثي قدمت إلى قريتهم على متن أطقم عسكرية بحثًا عن الشباب والأطفال لاختطافهم والدفع بهم في جبهاتهم، وعند محاولتهم اقتحام أحد المنازل واختطاف ابنهم ” مصلح الشياح ” نشب الخلاف بين أهالي القرية وعناصر الحوثيين.

وأكد أن الأهالي رفعوا أسلحتهم على الحوثيين وتمركزوا في عدد من المباني وحول المنزل، معلنين بذلك الموت من أجل الدفاع عن أهالي القرية وأعراضهم.

وكان الحوثيون بدأوا في تنفيذ مخططاتهم بفرض التجنيد في مناطق بصنعاء والحديدة وغيرها من المحافظات وصولًا إلى إب؛ تعويضًا للخسائر البشرية والمادية والميدانية التي منيت بها الميليشيات حديثًا.