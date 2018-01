نورة الشهري(صدى):

شرعت شركة آبل، في توفير خاصية التجربة المجانية للعملاء للتطبيقات قبل الشراء أو الاشتراك فيها؛ وذلك عبر قسم جديد على متجر ” App Store ” بمسمى ” Try it for Free ” .

وتهدف هذه الخاصية إلى تمكين المستخدمين من التعرف على التطبيق وفائدته الفعلية قبل الاشتراك وخسارة أية مصاريف مالية.

وأعلنت الشركة اقتصار التجربة حالياً على عدة تطبيقات أشهرها تطبيق ” 1Password ” ؛ بسبب اختلاف طول الفترة التجريبية من تطبيق إلى آخر.