بعد خلطه بين دولتي اليمن ولبنان.. ماي تقاطع وزير خارجية بريطانيا

لندن(صدى):

قاطعت رئيس الوزراء تيريزا ماي، وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون، أثناء شرحه المعارك الدائرة ما بين الشرعية والمجموعات المسلحة التي تحدث في اليمن، مستبدلا الأخيرة بلبنان، لتقول ” سأضطر إلى مقاطعتك، أظن أنك تقصد اليمن وليس لبنان “.

وكان قد أخطا جونسون أكثر من مرة في اسم البلد أثناء شرحه، مستغرقا في الحديث، مما أثار ذلك دهشة الحضور، لتبادر تيريزا وتصحح الخطأ.

وعاد جونسون إلى أوراقه للتأكد، ليعتذر للحضور، قبل أن يكمل شرحه المطول وتحليله للمعارك الدائرة في اليمن جراء انقلاب الميليشيات المدعومة من إيران على الشرعية المدعومة دولياً.