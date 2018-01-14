استمرار التسجيل في ” حساب المواطن ” مع ترقب إيداع الدفعة الثالثة

علي القحطاني(صدى):

يواصل حساب المواطن فتح باب التسجيل في البرنامج للمواطنين؛ بهدف زيادة أعداد المستفيدين من البرنامج وتخفيف آثار الإصلاحات الاقتصادية على المواطنين خاصة محدودي ومتوسطي الدخل.

وأوضح البرنامج أنه يتم التسجيل عبر البوابة الإلكترونية لحساب المواطن وإدخال البيانات التالية ” رقم الهوية، تاريخ الميلاد، رقم الجوال ” ، واتباع الخطوات حتى الانتهاء من عملية التسجيل، وذلك من خلال الرابط التالي هنا

وينتظر المستفيدين من البرنامج إيداع الدفعة الثالثة في حساباتهم، والتي من المقرر صرفها في 10 فبراير المقبل.

يُذكر أن عدد المستفيدين من الدفعة الثانية من برنامج حساب المواطن بلغ 22 مليون مستفيد، ضمت 3.1 مليون أسرة وفرد مستقل و7.9 مليون تابع لأرباب الأسر.