رويترز: مفاوضات تسوية مالية بين أحد موقوفي ” الريتز ” والنيابة

عادل الحربي (صدى):

كشف مسؤول رفيع المستوى، عن عرض أحد الموقوفين في الريتز كارلتون مبلغاً مالياً لإسقاط الاتهامات الموجهة إليه.

وأشار المسؤول في تصريح لوكالة أنباء ” رويترز ” ، إلى أن النيابة العامة ترفض المبلغ المعروض؛ نظراً لعدم تناسبه مع بعض تقديرات مؤسسة ” فوربس ” العالمية.

وبحسب رويترز، فإن عرض الموقوف شمل تقديم المبلغ في صورة تبرعات للحكومة، وليس ضمن إجراءات التسوية الرسمية، وذلك ما يجنبه الاعتراف بالفساد أو التلاعب المالي.

وأوضحت الوكالة، أن من بين التهم الموجهة للموقوف، غسيل الأموال والرشوة والابتزاز.

يذكر أنه تم توقيف مطلع نوفمبر الماضي، مجموعة ضمت ما يزيد عن 200 أمير ومسؤول حكومي مُتهمين بالفساد المالي.