أمانة حائل توضح كيفية تقدير التأجيرات بالمنطقة الصناعية

علي العنزي(صدى):

نشرت أمانة منطقة حائل، اليوم الأحد ، عبر موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” بيانا إعلاميا بشأن تأجير المنطقة الصناعية .

وقالت الأمانة : ” بناء على ما تم مناقشته في برنامج الراصد في قناة الإخبارية السعودية فيما يخص تأجير المنطقة الصناعية بمدينة حائل، تود أمانة منطقة حائل أن توضح أن التقديرات تتم من خلال لجان منصوص عليها بلائحة التصرف بالعقارات البلدية ،حيث تنص المادة الخامسة عشر على تكوين لجنة للتقدير يتم تشكيلها بقرار من وزير الشئون البلدية والقروية من مندوب من الإمارة ومندوب من وزارة المالية ومندوب من أمانة المنطقة ” .

ووفقا لاختصاص اللجنة التي لها حق التقدير حسب الأسعار السائدة كل خمس سنوات تم تقدير أسعار المخططان رقم (305) ورقم (334) بالمنطقة الصناعية بحائل والتي انتهت عقودهما بتاريخ 29-12-1438 لكي يتم تجديد عقودها ” .

وأضافت : ” قامت اللجنة بدارسة الأسعار وفقا لما ورد بمحضرها الذي يوضح أن التقدير تقوم عناصره حسب النشاط و المساحة وعرض الشارع وموقع الورشة ،مع ملاحظة أن معظم مستأجري الورش الصناعية تم تجديد عقودهم بعد سدادهم للإيجارات التي قدرتها اللجنة ” .

وأوضحت : ” الأمانة على استعداد للمشاركة للتوضيح لأي موضوع يهم الشأن البلدي متى ما أعطيت المدة المناسبة لاستيفاء المعلومات وترتيب المشاركة مع إدارات الأمانة المختصة بما يخدم المشاركة الفاعلة باللقاء وهذا ما تم إيضاحه لمعدي البرنامج قبل طلب المشاركة بساعات قليلة من موعد البرنامج ” .