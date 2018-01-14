الحوثيون يواصلون انتهاكاتهم.. يتاجرون بشاحنات الإغاثة مقابل الأموال

فهمي محمد(صدى):

ضبطت نقطة تفتيش تابعة للحزام الأمني بمحافظة لحج اليمنية، أمس السبت، 3 شاحنات بين المحافظة، وعدن تحمل شعار اليونسيف.

وقال جلال الربيعي، قائد الحزام الأمني في محافظة لحج، إن الشاحنات كانت في طريقها إلى عن، موضحًا أن الشاحنة تابعة لأحد التجار الكبار بصنعاء.

وكشفت التحقيقات مع السائق أن التاجر حصل على الشاحنات بعد أن باعتها ميليشيات الحوثي الإيرانية إليه، وحرمان الشعب اليمني منها؛ مقابل الأموال، مما يثبت تلاعبهم بالإغاثات الإنسانية التي يتم إرسالها من الأمم المتحدة.