بالتفاصيل.. انتهاكات الحوثي بتعز بلغت 2206 حادثة خلال شهر

فهمي محمد(صدى):

رصد تقرير لمركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان اليمني، 2206 حادثة انتهاك لمليشيا الحوثي الإرهابية ضد المدنيين، خلال شهر ديسمبر الماضي، في محافظة تعز.

وبيّن التقرير، أن الحالات تنوعت بين قتل وإصابات واختفاء قسري وتهجير ونزوح جماعي، للمدنيين، من النساء والأطفال والرجال.

ووثّق التقرير، 47 حالة قتل منهم 12 طفلاً و3 نساء، و5 مدنيين، بينهم طفلان بالقنص المباشر، و15 آخرون قتلوا بقذائف المليشيا الإرهابية، وإعدامهم لمدني آخر.

فيما أوضح التقرير، أنه بلغ عدد المصابين المدنيين 97 شخصاً، بينهم 27 طفلاً و4 نساء، و أصيب 37 مدنياً منهم في قذائف الميليشيات الحوثية، و8 بصاروخ كاتيوشا، و23 بينهم طفلان وامرأة أصيبوا برصاص قناص من المليشيا المتمردة، كما أصيب مدني آخر من انفجار لغم.

وبشأن حالات الاختفاء القسري، فقد رصد التقرير 3 حالات اختفاء واختفاء قسري، بينها 16 حالة اختطاف و23 حالة اختفاء قسري، فيما تم تعذيب 11 من المختطفين، وإعدام أحد المختطفين.

وأفاد التقرير، بأنه تم تهجير ونزوح 346 أسرة و1897 مدنياً، معظمهم من النساء والأطفال وكبار السن.

كما تم رصد 36 حالة منازل تضررت بشكل كلي نتيجة القصف بالقذائف والصواريخ وتفجير منازل مجاورة، و41 منزلا تضررت بشكل جزئي، وتفجير 3 منازل لمواطنين، فيما تم تدمير 21 منشأة عامة وخاصة، بينها مسجدان ومدرسة.