أنانية ” رونالدو ” الأبرز.. 4 أسباب لتعطل قطار الريال

نواف السالم(صدى):

يبدو أن قطار ريال مدريد بات معطلًا هذا الموسم، وينتظر الجماهير أن يعالج المدرب الفرنسي مشكلة الفريق؛ للعودة مجددًا إلى المكانة التي تعود عليها محبيه ومشجعيه.

وكانت هزيمة الريال أمس أمام فياريال في إطار الجولة الـ 19 بالدوري الإسباني سقطة جديدة مخيبة للأمال، وفي هذا الصدد ترصد ” صدى ” أهم العوامل التي أدت إلى تلك الهزيمة.

توهم الريال بعد فوزه على برشلونة في كأس السوبر الإسباني أنه يسير في الطريق الصحيح،و في حال أفضل، بعد الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، متجاهلًا وجود خلل بالفريق، حيث عانى الريال خلال المباراة من مشكلة التسديد والاستحواذ، ولعلى ما نصفه هو استغلال الفرص بالشكل الأمثل.

ومن أهم الأسباب أيضًا التي تسببت في هزيمة الريال، هو أداء اللاعب كريم بنزيمه، الذي يراه الكثير غير جيد بالنسبة للفريق، حيث نجد أن اللاعب أحرز في الليجا هذا الموسم هدفين فقط.

والسبب الأقوى هو دخول كريستيانوا رونالدو إلى منعطف الأنانية بشكل أكبر، فبات يميل بشكل كبير إلى الأداء الفردي مبتعدًا عن اللعب الجماعي،وفي المقابل حتى الأن أحرز الدون 4 أهداف فقط خلال الموسم الحالي.

وبعد أن كان الريال ملك الدفائق الأخيرة، أصبح هذا الموسم يستقبل الأهداف في الدقائق الأخيرة؛ ليتلقى الهزيمة بأقوى سلاح كان يمتلكه، حيث خسر ريال مدريد خلال الموسم الحالي 8 نقاط بسبب الأهداف التي يستقبلها بعد الدقيقة 80، بداية من الخسارة من ريال بيتيس، ثم التعادل مع سيلتا فيجو، وأخيرا الخسارة أمام فياريال.