4 شروط لتجنيس أبناء الكويتيات

خالد الظفيري(صدى):

أعلن مجلس الأمة الكويتي، اليوم الأحد، شروط تجنيس أبناء الكويتيات خلال مناقشته مقترح القانون الخاصة بهذا الأمر.

وأوضحت لجنة الداخلية والدفاع في مجلس الأمة الكويتي أنه يكتسب الجنسية الكويتية كلًا من بلغ 21 عامًا من أم كويتية وزوج غير كويتي، وأن يكون مولودًا في الكويت ومحافظًا على الإقامة بها من يوم مولده حتى بلوغه الـ21 عامًا.

وأضافت اللجنة أنه يجب ألا تكون الأم قد اكتسبت الجنسية بطريق التبعية لزواجها من كويتي، مطالبه بتخيير الأبناء عند بلوغهم 21 عامًا بين حمل الجنسية مع التخلي عن جنسية والدهم أو البقاء على جنسية والدهم.

وأكدت اللجنة أن أبناء الكويتيات يعاملون معاملة الكويتية إلى حيت بلوغهم سن الـ21 عامًا وتطبيق قرار التجنيس التخيير عليهم.