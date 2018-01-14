على رأسها آبل.. فضائح تطال شركات عالمية في عام 2017

نورة الشهري (صدى):

تتعرض العديد من الشركات لأزمات وفضائح عديدة، تتسبب في خسارتها وتشويه سمعتها لدى عملائها، للتتراجع من مكانها، وتبدأ من جديد في جذب العملاء ومحاولة كسب الثقة من جديد.

آبل

تعرضت شركة آبل لدعاوي قضائية بتهمة إبطاء جوالات آيفون القديمة عمدا؛ لإجبار المستهلكين على شراء الجوالات الحديثة.

بنك ويلز فارجو

تعرض بنك ويلز فارجو لفضيحة إثر اكتشاف إنشاء البنك 2.1 مليون حساب وهمي دون إذن المستهلكين؛ مما أدى إلى فقدان ثقة العملاء.

كوبي ستيل

كشفت الشركة اليابانية لتصنيع الصلب ” وبي ستيل ” ، تزوير بيانات خاصة بجودة المنتجات التي تم بيعها لشركات مثل فورد وتويوتا وغيرها؛ مما أثر بالسلب على سمعة الشركات اليابانية.

سامسونج

ضُبط لي جاي يونج أحد ورثة المجموعة ” سامسونج ” بتهم الرشوة وإخفاء أصول في الخارج، ومن ثم حُكم عليه بالسجن لمدة 5 سنوات، مما عرض المؤسسة بالكامل لفضيحة أثرت على عملائها.

إكيفاكس

أعلنت شركة ” إكيفاكس ” المتخصصة في خدمات التأمين تعرضها لعمليات قرصنة عرضت نحو 145 مليون مستخدم للخطر، وذلك بسبب عيب استغله القراصنة لاختراق بيانات المستخدمين.

وينشتاين

اتهمت أكثر من 100 ممثلة المنتج ” هارفي وينشتاين ” بالتحرش الجنسي، ونتيجة لذلك قامت شركة ” وينشتاين ” للإنتاج السينمائي بفصل هارفي من الشركة، إلا أن ذلك لم يهدأ من غضب الجمهور الذي تساءل عن كيفية بقاء ” هارفي ” في منصبه لفترة طويلة رغم سلوكه.

أوبر

تعرضت شركة أوبر لفضيحة كبيرة بعدما تحدثت المهندسة السابقة بها ” سوزان فاولر ” في منشور عن تعرضها للتحرش الجنسي والتمييز على أساس الجنس في الشركة.

فيس بوك وألفابت

أعلنت ” فيس بوك ” أن هناك 3000 إعلان مرتبط بروسيا تم شراؤها على منصتها بهدف تقسيم البلاد، كما اكتشفت جوجل عشرات الآلاف من الإعلانات التي اشترتها كيانات تابعة لروسيا على ” يوتيوب ” و ” جي ميل “.

شبكة فوكس نيوز

طالت اتهامات التحرش شبكة فوكس، بعد رفع المذيعة السابقة بها “جريتشن كارلسون” دعوى قضائية ضد رئيس الأخبار ” روجر إيلز ” متهمة له بالتحرش.

يونايتد إيرلاينز

تعرضت شركة الطيران ” يونايتد إيرلاينز ” ، لانتقادات وحملة مقاطعات في جميع أنحاء العالم، إثر واقعة سحل الراكب ” ديفيد داو ” والذي يبلغ من العمر 69 عامًا على متن إحدى طائراتها، مما تسبب في إصابة وجهه بجروح.