البيئة تدعو المهتمين للمشاركة في السيطرة على سوسة النخيل الحمراء

سعيد العجل(صدى):

دعت وزارة البيئة والمياه والزراعة المهتمين بالنخيل ومكافحة السوسة الحمراء إلى المشاركة والاطلاع على المسودة النهائية لاستراتيجية السيطرة على سوسة النخيل الحمراء.

وبينت الوزارة عزمها على إقامة ورشة لمناقشة الأفكار وصياغة الاستراتيجية بالمشاركة مع منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) وذلك في مدينة بريدة يومي 6 و 7 من شهر جمادى الأولى في فندق موفنبيك بريدة، من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الثانية ظهراً، داعية من يرغب المشاركة بالتواصل مع الوزارة عبر الايميل [email protected] .