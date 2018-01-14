بالصور.. أم لـ 7 أبناء تخطف الأنظار بمظهرها وجمالها

واشنطن(صدى):

خطفت سيدة أمريكية أم لسبعة أطفال تٌدعى “جيسيكا إنسلو ، 43 عاماً ” الأنظار ، وأصابت متابعيها بالحيرة بسبب عدم تمييزهم بينها وأكبر بناتها.

وقام المتابعون بمقارنتها بابنتها البالغة من العمر 22 عاما، هذا وأنجبت جيسيكا أول أطفالها عام 1994 عندما كان عمرها 19 عاما، وعلى الرغم من شكلها المميز فإنها لم تحصل على تلك النتيجة سوى في فبراير الماضي عندما بدأت في اتباع نظام غذائي صحي مع التدريب وممارسة الرياضة بانتظام.

و يتابع جيسيكا آلاف المتابعين عبر إنستجرام واعتادت على معاملتهم لها على أنها أصغر سنا.