وزير العدل يوافق على إنشاء شركة وطنية لـ المحاميين بالمملكة

نايف السالم(صدى):

أعلن الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، وزير العدل، عن الموافقة على تأسيس شركة تملكها الهيئة السعودية للمحامين تعمل على استيعاب أعداد الخريجين وطالبي التدريب القانوني .

وعقدت الهيئة اجتماعا مع ممثلي جمعية المحاميين الأمريكية من أجل تفعيل مبادرات التعاون ، ومنها برنامج الزمالة القانونية ومشاركة الهيئة في ورشة العمل مع هيئة تقويم التعليم عن معايير الاعتماد الأكاديمي والمؤسسي والبرامجي .

وزاد عدد المحاميين المرخص لهم في الهيئة في عام 2017 الماضي بنسبة 13% للمحاميين، 29 % للمحاميات ، وزادت أداء المتدربات بنسبة 55% والمتدربين بنسبة 34% ،حيث بلغ إجمالي المحاميين المرخصين 4816 .