وزير العدل يوافق على إنشاء شركة وطنية لـ المحاميين بالمملكة
أعلن الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، وزير العدل، عن الموافقة على تأسيس شركة تملكها الهيئة السعودية للمحامين تعمل على استيعاب أعداد الخريجين وطالبي التدريب القانوني .
وعقدت الهيئة اجتماعا مع ممثلي جمعية المحاميين الأمريكية من أجل تفعيل مبادرات التعاون ، ومنها برنامج الزمالة القانونية ومشاركة الهيئة في ورشة العمل مع هيئة تقويم التعليم عن معايير الاعتماد الأكاديمي والمؤسسي والبرامجي .
وزاد عدد المحاميين المرخص لهم في الهيئة في عام 2017 الماضي بنسبة 13% للمحاميين، 29 % للمحاميات ، وزادت أداء المتدربات بنسبة 55% والمتدربين بنسبة 34% ،حيث بلغ إجمالي المحاميين المرخصين 4816 .
اترك تعليقاً