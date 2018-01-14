بالصور.. بدء تشغيل محطة توزيع المياه المحلاة بجازان

سعيد العجل(صدى):

بدأ قطاع توزيع المياه اليوم الأحد بتشغيل محطة توزيع المياه المحلاة بمدينة جازان لخدمة سكان مدينة جازان والقرى المجاورة لها، ضمن نقاط التوزيع التي تدعم المدينة وقراها، إضافة إلى خزانات وشبكات المياه الجاري تشغيلها.

وأوضح مدير عام خدمات المياه بمنطقة جازان المهندس بندر جبر أن محطة توزيع المياه في حي النور التي بدأت في خدمة المدينة وقراها فعليا، تعمل بطاقة ٤٠٠٠م٣ يوميا، تتكون من ١٤ شيب ومكتب للتحصيل.

وقال الجبر إن محطة التوزيع تم إنشاءها ضمن مشروع إنشاء أشياب لتوزيع المياه بجازان وصبيا، وتم الانتهاء من تنفيذه بمبلغ وقدره ٣،٢ مليون ريال، خلال ١٨ شهرا وستخدم سكان مدينة جازان والقرى المجاورة لها.