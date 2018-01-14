نسبة الإناث تفوق الذكور في التعليم العالي بالمملكة

نايف السالم(صدى):

كشفت الهيئة العامة للإحصاء، أن نصف المواطنين البالغين من العمر 25 سنة أو أكثر من الذكور والإناث، حاصلين على تعليم ثانوي، بينما بلغت نسبة الحاصلين على مؤهل جامعي من الإناث 25%.

وأظهرت النتائج أن الذكور يتمتعون بحظ أوفر في التعليم الثانوي من الإناث حيث إن الالتحاق بمرحلة التعليم الثانوي بلغ (92) طالبة لكل (100) طالب، أما في مرحلة التعليم العالي فيلاحظ عكس ذلك، حيث إن الالتحاق بلغ (107) طالبات لكل (100) طالب.

وأرجع المسح أنَّ عدم الالتحاق بالتعليم يعود لعدد من الأسباب يأتي في مقدمتها الرغبة في التأخير ثم يأتي المرض أو الإعاقة كثاني أسباب عدم الالتحاق.