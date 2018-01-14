اتحاد نساء اليمن يطالب بإنقاذ كرامة المرأة من انتهاكات الحوثيين

فهمي محمد(صدى):

طالب اتحاد نساء اليمن، اليوم الأحد، المنظمات الدولية والأمم المتحدة والجهات المختصة بإنقاذ كرامة المرأة اليمنية من انتهاكات ميلشيا الحوثي الإرهابية.

وأكد الاتحاد أنه يُحمل الحوثيين مسئولية ما تعرضت لع بعض المشاركات بالتظاهرة النسائية في العاصمة اليمنية صنعاء.

وكان اعتدى الحوثيون على مسيرة نسائية في العاصمة صنعاء تم تنظيمها اعتراضًا على عدم صرف المرتبات مطالبين بإخراج المحتجزين في سجون الحوثيين، واختطفوا عدد من النساء المشاركات بها إلى سجونهم.