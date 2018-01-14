زراعة تبوك تبدأ صرف إعانة التمور لـ 1697 مزارع بالمنطقة الأحد القادم

محمود البلوي(صدى):

دعت الإدارة العامة لشؤون الزراعة بمنطقة تبوك المزارعين المستفيدين من إعانة التمور لعام 1437هـ والبالغ عددهم 1697 مزارعاً بالمنطقة، إلى استكمال المستندات المطلوبة من إحضار أصل وثيقة الخرص، وإرفاق رقم الحساب للمزارع أو للوكيل الشرعي مصدقًا من البنك، مع صورة من السجل المدني ليتم إيداع مبلغ الإعانة لكل مزارع في حسابه آلياً.

وأوضح مدير عام الإدارة العامة للشؤون الزراعة بمنطقة تبوك الدكتور العربي بن مهيدي العميم لوكالة الانباء السعودية أن وزارة البيئة والمياه والزراعة ممثلة بالإدارة العامة لشؤون الزراعة بالمنطقة ستقوم بصرف 6803750 ريالا تم اعتماد توزيعها على المستفيدين من الإعانة، مشيراً إلى أن صرف إعانة التمور للمزارعين بالمنطقة سيبدأ الاحد القادم.

وأكد الدكتور العميم أنه تم تطبيق جميع شروط الصرف على المزارعين المستفيدين من هذه الإعانة التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين للمزارعين وتتضمن شروطها أن تكون المساحة 50 دونما فأقل ويملك 300 نخلة فما دون، وأن يكون الري بالطرق الحديثة المرشدة للمياه، مبيناً أنه لن يتم الصرف إلا للمستفيد نفسه أو من ينوب عنه بموجب وكالة شرعية تخول له الاستلام وذلك بعد تطبيق الأصول .

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