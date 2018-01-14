بالفيديو.. رئيس نادي الزمالك المصري يعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية المصرية
كشف رئيس نادي الزمالك المصري، وعضو مجلس النواب، مرتضى منصور، أمس السبت، عن نيته في الترشح إلى الانتخابات الرئاسية المصرية القادمة.
وقال ” مرتضى ” في مداخلة هاتفية مع الإعلامي المصري أحمد موسى عبر برنامجه ” على مسؤوليتي ” ، المذاع على الفضائية المصرية ” صدى البلد ” ، إنه في صدد البدء في جمع التوكيلات بداية من اليوم الأحد.
وأضاف: ” كل النواب وقعوا للرئيس السيسي، وباقي أعضاء حزب النور وأخرين، هاخد توقيعاتهم لأكمل 20 توكيل من النواب ” .
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