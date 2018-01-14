بالفيديو.. رئيس نادي الزمالك المصري يعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية المصرية

القاهرة(صدى):

كشف رئيس نادي الزمالك المصري، وعضو مجلس النواب، مرتضى منصور، أمس السبت، عن نيته في الترشح إلى الانتخابات الرئاسية المصرية القادمة.

وقال ” مرتضى ” في مداخلة هاتفية مع الإعلامي المصري أحمد موسى عبر برنامجه ” على مسؤوليتي ” ، المذاع على الفضائية المصرية ” صدى البلد ” ، إنه في صدد البدء في جمع التوكيلات بداية من اليوم الأحد.

وأضاف: ” كل النواب وقعوا للرئيس السيسي، وباقي أعضاء حزب النور وأخرين، هاخد توقيعاتهم لأكمل 20 توكيل من النواب ” .