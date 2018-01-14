نايف السالم(صدى):

كشفت مصادر، عن إجراء تعديلات على لائحة المدارس الأجنبية، تفيد بالسماح لمجلس الإشراف على المدارس الأجنبية برئاسة وزير التعليم أحمد العيسى، البت في طلبات السفارات إنشاء مدارس لأبنائها بالمملكة.

وبموجب هذه التعديلات، فإن المجلس سيقوم بالبت طلبات السفارات بشراء مبادي المدارس أو أراضِ للبناء، خلال 30 يوماً من تاريخ استكمال الشروط المطلوبة.

ويشترط في الأرض ألا تكون تابعة للحكومة أو مرفقاً تعليمياً، وتسجيلها باسم السفارة، وألا تستخدم لغير الغرض المخصصة له.

وبعد البت في الطلب خلال المدة المذكورة والتي ستبدأ من تاريخ استكمال هذه الشروط، يتم رفعه إلى مجلس الوزراء عن طريق وزارة الداخلية.

وأضافت المصادر، أنه عندما ينتهي الغرض من بناء المدرسة أو عندما يُغلى ترخيصها، يقوم المجلس بالإشراف على تصفيتها.