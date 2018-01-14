القطري ” بن همام ” يعترف بتلقيه 6 مليون يورو من ألمانيا

طلال الضوي(صدى):

اعترف القطري محمد بن همام، نائب رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم ” فيفا ” سابقًا، تلقيه 6.7 مليون يورو من ألمانيا، لكنه أدعى أن المبلغ ليس رشوة لمنح ألمانيا تنظيم مونديال 2006.

وزعم ” بن همام ” أن المبلغ دخل في حسابه بعد حصول ألمانيا حق استضافة مونديال 2000، ليؤكد مزاعمه حيال أن المبلغ ليس رشوة.

ويذكر أن القطري، نائب رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، تم حرمانه من ممارسة أي نشاط متعلق بكرة القدم مدى الحياة.