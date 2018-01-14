بدء منتدى الأعمال السعودي الياباني لبحث توطين الاستثمارات في البلدين

عادل الحربي(صدى):

بدأ، اليوم الأحد، منتدى الأعمال السعودي- الياباني في أول فعالياته بالرياض، بمشاركة 60 شركة يابانية تمثل قطاعات واعدة و450 رجل أعمال من البلدين.

يشارك في المؤتمر الذي تنظمه الهيئة العامة للاستثمار، كلًا من وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي، وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني هيروشيجي سيكو، محافظ الهيئة العامة للاستثمار المهندس إبراهيم العمر، وقيادات القطاع الحكومي والاقتصادي في كلا البلدين.

ويبحث المنتدى متطلبات الوصول إلى شراكات ناجحة؛ لتوطين الاستثمارات النوعية بين البلدين وتنمية القطاعات الواعدة التي يأتي على رأسها قطاعات الصناعة والطاقة والبتروكيماويات والقطاع الصحي والترفيه والمحتوى التقني؛ لمناقشة أبرز الفرص الاستثمارية فيها.

وأكد وكيل محافظ الهيئة العامة للاستثمار للاتصال والتسويق الأستاذ باسم السلوم، أن المنتدى يستهدف تحفيز رجال الأعمال على تبادل المزيد من فرص الاستثمار بين البلدين.