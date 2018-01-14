الغذاء والدواء تعلق استيراد منتجات الحليب من ” Lactalis Nutrition Sante ” الفرنسية

عادل الحربي (صدى):

أوقفت الهيئة العامة للغذاء والدواء، استيراد منتجات الحليب من شركة ” Lactalis Nutrition Sante ” بمصنع ” Caron ” في فرنسا، بسبب تلوث أغذية أطفال التي تنتجها ببكتيريا ” السالمونيلا أقونا “.

وقالت الهيئة التعطيل يتم إلى أن تقديم الشركة خطة تصحيحية لمصدر تلوث أغذية أطفال.

يذكر أن الهيئة اتخذت مجموعة من الإجراءات بشأن هذه الأغذية، حيث تم حصر الكميات التي دخلت إلى المملكة وحجزها لدى موزعي منتجات الشركة، كما تم سحب الكميات المعروضة من الأسواق المحلية .