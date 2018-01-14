نائب رئيس اليمن يعلق على اختطاف ” نجله ” على يد الحوثيين

فهمي محمد(صدى):

قال نائب رئيس جمهورية اليمن،الفريق الركن علي محسن الأحمر، تعقيبًا على اختطاف ميليشيا الحوثي الإيرانية نجلة، إنه لن يكون أغلى من أبناء اليمن.

واضاف ” الأحمر ” أن نجله لن يكون أغلى من الذي سقوط فداء الوطن، أو المعتقلين في سجون ميليشيات الحوثي الإرهابية، مضيفًا أن بيته ليس أغلى أيضًا من بيوت الشعب اليمني التي تم اقتحامها ونهبها وتفجيرها.

وكانت ميليشيا الحوثي الإرهابية اقتحمت منزل ” الأحمر ” وقامت باختطاف نجله ” محسن ” ، في مديرية سنحان جنوب شرق صنعاء.