” المسند ” يكشف توقعاته المستقبلية حول الطقس.. واليوم انتهاء ” المربعانية “

سالم المطيري(صدى):

دون أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، دكتور عبد الله المسند، اليوم الأحد، عدة تغريدات، بتوقع الطقس للأيام المقبلة، مؤكدًا بأن اليوم هو وقت انتهاء موسم المربعانية.

وأرجع المسند انتهاء موسم المربعانية، بوجود دلالة نجم النسر الطائر وهو نجم نير يشرق في اتجاه الشرق تماما حوالي الساعة 5:53.

كما دون المسند عبر حسابه الرسمي بموقع ” تويتر ” ، تحذيرات مستقبلية، قائلًا: ” يعتبر شهرا أبريل ومايو الأكثر نسبة في تكرار العواصف الغبارية؛ وبالتالي إذا عندك مناسبة خارجية احرص أن تكون قبل أو بعدهما والله أعلم ” .

وأضاف عن توقعات الأيام المقبلة، حتى خمسة أيام قادمة لا تلوح في الأفق أي حالة مطرية ” معتبرة ” .

وأوضح بأنه يقصد بـ ” معتبرة ” ، حالة مطرية متوسطة أو قوية وتكون واسعة جغرافياً، وممتدة زمنياً.