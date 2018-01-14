14 ألف طفل ضمن حملة التطعيم ضد شلل الأطفال بـ ” ينبع “

عادل الحربي (صدى):

أنتهت إدارة الرعاية الصحية الأولية بمحافظة ينبع، مؤخراً من الجرعة الأولى من التطعيم ضد شلل الأطفال للفئة المستهدفة من عمر منذ الولادة وحتى سن الخامسة.

و بدأت الجرعة الأولى من يوم الأحد الموافق 20 / 4 / 1439هـ واستمرت لمدة خمسة أيام متتالية حيث استهدفت الحملة 14260 طفلا وبلغ إجمالي عدد المطعمين 14239 طفل.

وأكد مدير إدارة القطاع الصحي بمحافظة ينبع عبدالرحمن الميلبي، نجاح الحملة بسبب تكاتف الجهود المبذولة من قبل إدارة الرعاية الصحية الأولية ومراكزها.

و بلغ إجمالي عدد الفرق بمحافظة ينبع والقرى والهجر التابعة لها 137 فرقة تم توزيعهم إلى ثابتة ومتحركة حيث بلغ عدد الفرق المتحركة 104 فرقة قامت بزيارة المنازل، و33 فرقة ثابتة تتواجد داخل مراكز الرعاية الصحية الأولية إضافةً إلى اللجان الإشرافية المشكلة لمتابعة سير تنفيذ الحملة.