معلومات جديدة عن الخادمة التي ودعها جميع أفراد الأسرة بالمطار

نايف السالم(صدى):

قال عبدالله العرفج، أحد أعضاء الأسرة التي ودّعت خادمتها المسنة، في مقطع الفيديو الشهير، إن هذه الخادمة تدعى ” حورية ” ، مشيراً إلى أنها جاءت إلى بيت جده في محافظة جدة منذ أن كان في السادسة من عمره.

وأوضح ” العرفج ” ، أن الخادمة حورية التي ظلت معهم 33 عاماً، تسبّبت في أجواء رهيبة من الحزن في العائلة، عندما قرَرت مغادرة المملكة بشكل نهائي والعودة إلى وطنها.

وأكد عبدالله العرفج، أن العائلة لم تتوقع انتشار المقطع بهذا الشكل عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وكان نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، قد تفاعلوا بشدة مع مقطع فيديو مؤثر لعائلة العرفج وهي تودع خادمتها المسنة في المطار، ويخيم عليهم البكاء و الحزن.

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