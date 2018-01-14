معلومات جديدة عن الخادمة التي ودعها جميع أفراد الأسرة بالمطار
قال عبدالله العرفج، أحد أعضاء الأسرة التي ودّعت خادمتها المسنة، في مقطع الفيديو الشهير، إن هذه الخادمة تدعى ” حورية ” ، مشيراً إلى أنها جاءت إلى بيت جده في محافظة جدة منذ أن كان في السادسة من عمره.
وأوضح ” العرفج ” ، أن الخادمة حورية التي ظلت معهم 33 عاماً، تسبّبت في أجواء رهيبة من الحزن في العائلة، عندما قرَرت مغادرة المملكة بشكل نهائي والعودة إلى وطنها.
وأكد عبدالله العرفج، أن العائلة لم تتوقع انتشار المقطع بهذا الشكل عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وكان نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، قد تفاعلوا بشدة مع مقطع فيديو مؤثر لعائلة العرفج وهي تودع خادمتها المسنة في المطار، ويخيم عليهم البكاء و الحزن.
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Anwar Ali[ عدد التعليقات: 14 ] نشر منذ 4 ساعات
وين المعلومات الجديدة؟
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 23164 ] نشر منذ 3 ساعات
ياشين الكذب. ما كان يتوقع انتشار المقطع هاه وهم يصورون ينشرون. وصلني على الوتساب مقطعين. واطيد عند غيري وصلت ويمكن اكثر هذا من غير الصحف. وباقي المواقع
على العموم جت في بيت جده في مدينة جده. اخذت رزقها وراحت لبلدها والله يسهل امرها. كرفت بما فيه الكفايه جتكم تسير. وراحت مكسحه