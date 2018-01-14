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بالفيديو.. بنت مريم حسين تنطق ” الله أكبر ” ومتابعون ” ادعي لأمك “

بالفيديو.. بنت مريم حسين تنطق ” الله أكبر ” ومتابعون ” ادعي لأمك “
أماني الغامدي(صدى):

شاركت الفنانة المغربية مريم حسين جمهورها ومتابعيها غبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لابنتها وهي تنطق أسم الله .

وظهرت مريم في الفيديو وهي تتحدث مع ابنتها الصغيرة أميرة وتقول لها قولي ” الله أكبر ” والطفلة تردد خلفها ، وتباينت تعليقات المتابعين بين من أبدى اعجابه بهذا الفيديو، وبين من انتقد مريم حسين وما تفعله عبر السوشيال ميديا وفي النوادي حيث كتب أحد المتابعين ” أدعي لأمك بالستر ” وعلق آخر ” أقري على أمك تبطل رقص في الديسكو ” .

 


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 2028 ] نشر منذ 4 ساعات

جعل الله اميره قرة عين لكي يامريم حسين وانبتها الله نباتا حسنا

[ عدد التعليقات: 25471 ] نشر منذ 3 ساعات

ياشباب حن عند أغلبنا مشكلة حقيقية
ننشغل باالناس وننسى أنفسنا
نعتقد بأننا من الملائكة وأننا منزهون عن الأخطاء
نجعل من أنفسنا موازين وعدلاء الله فالأرض على خلقه
أدعو لنفوسكم أنتوا بالأول
وأتركوا عنكم مريم حسين وطقتها
كلن بيحاسبه ربه
أحد طلبكم تتابعونها
الى متى التخلف🤔

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