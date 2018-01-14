بالفيديو.. بنت مريم حسين تنطق ” الله أكبر ” ومتابعون ” ادعي لأمك “

أماني الغامدي(صدى):

شاركت الفنانة المغربية مريم حسين جمهورها ومتابعيها غبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لابنتها وهي تنطق أسم الله .

وظهرت مريم في الفيديو وهي تتحدث مع ابنتها الصغيرة أميرة وتقول لها قولي ” الله أكبر ” والطفلة تردد خلفها ، وتباينت تعليقات المتابعين بين من أبدى اعجابه بهذا الفيديو، وبين من انتقد مريم حسين وما تفعله عبر السوشيال ميديا وفي النوادي حيث كتب أحد المتابعين ” أدعي لأمك بالستر ” وعلق آخر ” أقري على أمك تبطل رقص في الديسكو ” .