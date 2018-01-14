العبادي يخوض الانتخابات الرئاسية العراقية بـ ” ائتلاف النصر “
نظم رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، ائتلافًا عابرًا للطائفية يسمى ” ائتلاف النصر ” ؛ لخوض سباق الانتخابات البرلمانية القادمة المقامة في 12 مايو المقبل.
وأعلن ” العبادي ” ، اليوم الأحد، عن خوضه للانتخابات البرلمانية رسميًا، استكمالًا لمسيرة حربه ضد تنظبم داعش الإرهابي التي بدأها منذ 4 سنوات.
وكان المالكي زعيم حزب الدعوة الذي ينتمي له العبادي أعلن، أمس، خوضه للانتخابات، مؤكدًا أن أنصار الدعوة أحرار في الاختيار بين ائتلافه (دولة القانون) و(ائتلاف النصر) الذي أعلنه العبادي.
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