العبادي يخوض الانتخابات الرئاسية العراقية بـ ” ائتلاف النصر “

بغداد(صدى):

نظم رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، ائتلافًا عابرًا للطائفية يسمى ” ائتلاف النصر ” ؛ لخوض سباق الانتخابات البرلمانية القادمة المقامة في 12 مايو المقبل.

وأعلن ” العبادي ” ، اليوم الأحد، عن خوضه للانتخابات البرلمانية رسميًا، استكمالًا لمسيرة حربه ضد تنظبم داعش الإرهابي التي بدأها منذ 4 سنوات.

وكان المالكي زعيم حزب الدعوة الذي ينتمي له العبادي أعلن، أمس، خوضه للانتخابات، مؤكدًا أن أنصار الدعوة أحرار في الاختيار بين ائتلافه (دولة القانون) و(ائتلاف النصر) الذي أعلنه العبادي.