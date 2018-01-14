سرقة 60 ألف ريال من محطة وقود بغرب عفيف

حمود العنزي (صدى):

استغل لصان انشغال الأهالي بالتوجه لأداء صلاة الجمعة الماضية، وقاموا بسرقة 60 ألف ريال من محطة وقود بمحافظة عفيف التابعة لمنطقة الرياض.

وكشفت الكاميرات أن السرقة تمت من خلال شخصان من جنسية عربية. وقام اللصوص بخلع أحد المكيفات الخاصة بتموينات محطة وقود بمركز الخضارة غرب عفيف.

وأوضحت مصادر أن اللصوص تسللوا من خلال فتحة المكيف إلى المتجر وسرقة 60 ألف ريال، وتبحث الجهات الأمنية عن اللصوص .