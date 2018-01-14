عدد المسنين يتفاقم بالمملكة .. ومطالب بجمعيات لحماية حقوقهم

نايف السالم(صدى):

تزداد أعداد المسنين بالمملكة إزديادًا ملحوظًا، وتأتي في لمرتبة الأولي تسجيلا لعدد المسنين منطقة مكة المكرمة المرتبة، حيث يبلغ عددهم 209702 مسن ومسنة.

وتأتي في المرتبة الثانية منطقة الرياض بـ165776، وثالثا منطقة عسير بـ99740، وتحتل المنطقة الشرقية المرتبة الرابعة في أعداد المسنين ممن تتجاوز أعمالهم 65 عاما فأكثر، ليبلغ عددهم 99656 مسن ومسنة.

وأكد مختصون ان فئة كبار السن بحاجة إلى من يقدر خبرتهم وعطاءهم، مطالبين بإنشاء جمعيات لحماية حقوقهم والإشراف على صحتهم وخدمتهم لتحقيق الحياة الكريمة.

وقال استشاري الطب النفسي د. محمد شاووش: إن احتياجات المسنين متعددة من النواحي الصحية والنفسية والاجتماعية والثقافية، وبحاجة إلى من يقدر خبرتهم وعطاءهم في هذه الحياة، مطالبا بإنشاء جمعيات لحماية حقوقهم.

وقال المدير التنفيذي لجمعية «إكرام» لرعاية المسنين في الباحة عبدالرحمن أبو رياح: أنه ساهمت الدولة بشكل فاعل في الاهتمام بالمسنين، فبنت لهم الدور وهيأتها لهم من خلال كوادر متخصصة في هذا المجال، ولكن لا يزال الاحتياج قائما لمزيد من الاهتمام.