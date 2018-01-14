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قوات الاحتلال تقتحم محافظة الخليل وتعتقل 5 فلسطينيين

قوات الاحتلال تقتحم محافظة الخليل وتعتقل 5 فلسطينيين
القدس المحتلة(صدى):

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم، محافظة الخليل جنوب الضفة الغربية، واعتقلت خمسة مواطنين فلسطينيين بعد دهم منازلهم وتفتيشها.

وذكرت مصادر أمنية ومحلية في الخليل، أن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم العروب شمال الخليل، واعتقلت عنان محمد عفيفة (22 عامًا)، ومحمد يوسف جنازرة، وراني هديب، وعيسى محمد علي العمور (30 عامًا)، ويحيى صالح العمور، ونقلتهم لجهة غير معلومة.

وأضافت المصادر، أن قوات الاحتلال داهمت منازل المواطنين الفلسطينيين في المنطقة الجنوبية من مدينة الخليل وعاثت فيها فسادًا، واستجوبت عددًا من ساكنيها ميدانيًا.


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