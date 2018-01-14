الكويت: توطين الوظائف الحكومية بنسبة 100% بحلول عام 2020

خالد الظفيري(صدى):

تهدف دولة الكويت إلى إنهاء عمالة الوافدين في بعض الوظائف الحكومية بحسب التخصص، وذلك ضمن خطة التكوين الحكومية الجديدة.

وتنوي الكويت إنهاء بشكل تدريجي، بحيث يكون العاملون بنسبة 100% من الكويتيين بحلول سنة 2022.

وقالت صحيفة ” الأنباء ” الكويتية، اليوم ” استنادا إلى وثيقة رسمية، أن وزارة المالية ستبدأ في تنفيذ خطة توطين الوظائف ( تكويت الوظائف )، حيث تخاطب الوزارات والجهات الحكومية بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية بضرورة تجهيز كل جهة حكومية قائمة بأعداد الموظفين من الوافدين، الذين سيتم الاستغناء عنهم خلال العام المالي المقبل، بدءا من أبريل/نيسان 2018 حتى نهاية مارس/آذار 2019.

الوظائف الحكومية التي يطبق عليها قرار التوطين بالكويت :

1.مجموعة وظائف نظم وتقنية المعلومات.

2.مجموعة الوظائف البحرية.

3.مجموعة وظائف الآداب والإعلام والفنون والعلاقات العامة.

4.مجموعة وظائف التطوير والمتابعة الإدارية والإحصاء.

5.مجموعة وظائف الدعم الإداري.