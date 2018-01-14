” المواصفات ” توضح مهام مختبر القدرة والطاقة
تمتلك هيئة المواصفات والمقاييس والجودة منظومة مختبرات مرجعية في مجال القياس والمعايرة تصل إلى 30 مختبرا متخصصا ،وقالت الهيئة عبر الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، ” يعد مختبر القدرة والطاقة أحد مختبرات القياسات الكهربائية بالمركز، ويعني بإنشاء وحفظ معايير القياس الوطنية والمرجعية والعاملة لقياس كميتي القدرة والطاقة بوحدة الواط.
وأضافت ” كما يقدم المختبر خدمات القياس والمعايرة لما يلي: أجهزة قياس القدرة والطاقة الكهربية، عدادات الطاقة ، مصادر توليد القدرة والطاقة الكهربية، محولات الجهد، محولات التيار الكهربي “.
وتابع الحساب : ” ويقدم الخدمة للمؤسسات الصناعية والعسكرية والبحثية والعلمية الحكومية والخاصة، ومختبرات القياس والمعايرة والفحص الثانوية الحكومية والخاصة “.
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