” المواصفات ” توضح مهام مختبر القدرة والطاقة

نايف السالم(صدى):

تمتلك هيئة المواصفات والمقاييس والجودة منظومة مختبرات مرجعية في مجال القياس والمعايرة تصل إلى 30 مختبرا متخصصا ،وقالت الهيئة عبر الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، ” يعد مختبر القدرة والطاقة أحد مختبرات القياسات الكهربائية بالمركز، ويعني بإنشاء وحفظ معايير القياس الوطنية والمرجعية والعاملة لقياس كميتي القدرة والطاقة بوحدة الواط.

وأضافت ” كما يقدم المختبر خدمات القياس والمعايرة لما يلي: أجهزة قياس القدرة والطاقة الكهربية، عدادات الطاقة ، مصادر توليد القدرة والطاقة الكهربية، محولات الجهد، محولات التيار الكهربي “.

وتابع الحساب : ” ويقدم الخدمة للمؤسسات الصناعية والعسكرية والبحثية والعلمية الحكومية والخاصة، ومختبرات القياس والمعايرة والفحص الثانوية الحكومية والخاصة “.