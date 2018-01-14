ارتفاع عدد قتلى تفجير بغداد إلى 8 أشخاص

بغداد(صدى):

ارتفع عدد قتلى التفجير الانتحاري، الذي وقع أمس السبت، في العاصمة العراقية بغداد إلى ثمانية قتلى.

وأفاد مسؤولون عراقيون، إلى أنه أصيب ما لا يقل عن 10 آخرون في التفجير الذي استهدف نقطة تفتيش أمنية في ساحة عدن شمال بغداد.

وأوضح المسؤولون، أنه أصيب عددًا من رجال الشرطة.

وكان الناطق باسم الداخلية العراقية، اللواء سعد معن في بيان، قد أعلن أن مقاتلي الشرطة الاتحادية لاحظوا إرهابيًا يرتدي حزامًا ناسفًا كان يقترب من الساحة الأولى للتفتيش بساحة عدن، فأطلقوا عليه النيران، وقتلوه.

وأشار إلى أن الانتحاري فجر نفسه أثناء عملية قتله من قبل الشرطة الاتحادية.