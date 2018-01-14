أيان راش: أفضل محمد صلاح عن رونالدو وميسي

ماجد محمد(صدى):

قال المخضرم أيان راش، لاعب ليفربول السابق، أنه يفضل اللاعب المصري الدولي محمد صلاح عن العالميين ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو.

وذكر راش في تصريحات صحفية ، ” بالمستوى الحالي سأختار صلاح بدلا من ميسي ورونالدو ” .

وأضاف: ” صلاح الأفضل في أفريقيا في عام2017، هو لاعب عظيم ويمتلك جودة كبيرة، صلاح فاق كل التوقعات هذا الموسم، لم يتوقع أحد أن ينجح في تسجيل كل تلك الأهداف، يمتلك قدرة رائعة على تجاوز المدافعين، عندما أشاهد صلاح يركض بطريقته المعتادة أقسم هذا ميسي ” .

وتابع: ” هناك الكثير من الأحاديث حول رغبة ريال مدريد في ضم صلاح ووسط الأسعار هذه الأيام فلن أتفاجأ إذا تلقى ليفربول عرضا بقيمة 200 مليون إسترليني للموافقة على بيعه ” .

وأكمل أسطورة ليفربول حديثه: ” هناك وقت مناسب للتفريط في اللاعبين في حال وصول عرض مناسب من الناحية المالية وبالتأكيد ليفربول لن يقوم ببيع اللاعب الآن ” .

واختتم :” إذا أراد النادي تحقيق لقب الدوري الإنجليزي يوما ما فلن يحدث ذلك إلا من خلال تواجد لاعبين بقيمة صلاح ” .