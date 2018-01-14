مقتل وإصابة عدد من المسلحين خلال غارات جوية شمال أفغانستان

كابول(صدى):

قتل وأصيب عدد من المسلحين خلال غارات جوية نفذتها القوات المسلحة الأفغانية شمال البلاد ضد الجماعات المسلحة، طبقا لما ذكرته وكالة ” خاما برس ” الأفغانية للأنباء، صباح اليوم.

وكانت القوات المسلحة الأفغانية بدأت عملية واسعة النطاق ضد الجماعات المسلحة بإقليم باغلان شمال البلاد لقمع المسلحين، الذين يحاولون توسيع أنشطتهم في هذا الاقليم.

وقال الجيش الأفغاني في الشمال، إن العمليات التي يطلق عليها اسم ” ألبرز22- ” ، تم تنفيذها اليوم في منطقة ” دندي شهاب الدين ” ، وجاء في بيان، أن القوات الافغانية تقوم حاليًا بعملية تطهير وبحث في قريتي بابا نزار وخاليازاي.