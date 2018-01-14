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فيديو مروع لشاب يسقط في النار بطريقة مأساوية

فيديو مروع لشاب يسقط في النار بطريقة مأساوية
متابعات(صدى):

سقط شاب بطريقة مروعة عندما حاول استعراض مهاراته في القفز فوق النار أمام أصدقائه.

وأظهر مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لحظة قفز الشاب من فوق النار ولكن اختل توازنه وسقط بطريقة مروعة فوق النار ما تسبب في اشتعالها بملابسه وسط صدمة الموجودين.

Guy rolls through fire

🎧 Fire, baby, I'm on fire🔥 😭

Posted by Funny Videos on Friday, January 12, 2018

 


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 751 ] نشر منذ 4 ساعات

لاحول ولاقوة الا بالله الله يحفظنا اختى أم محمد قولي الله لايبلانا وبس دايم الشر ماحدن يتمنها لا لنفسه ولا لغيره

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