فيديو مروع لشاب يسقط في النار بطريقة مأساوية
سقط شاب بطريقة مروعة عندما حاول استعراض مهاراته في القفز فوق النار أمام أصدقائه.
وأظهر مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لحظة قفز الشاب من فوق النار ولكن اختل توازنه وسقط بطريقة مروعة فوق النار ما تسبب في اشتعالها بملابسه وسط صدمة الموجودين.
🎧 Fire, baby, I'm on fire🔥 😭
Posted by Funny Videos on Friday, January 12, 2018
💄أم محمد 👍🏻💄[ عدد التعليقات: 6406 ] نشر منذ 5 ساعات
إللي من أيده الله يزيده
بنت النور[ عدد التعليقات: 751 ] نشر منذ 4 ساعات
لاحول ولاقوة الا بالله الله يحفظنا اختى أم محمد قولي الله لايبلانا وبس دايم الشر ماحدن يتمنها لا لنفسه ولا لغيره
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 25471 ] نشر منذ 3 ساعات
مدام أنه تسبب بها لنفسه
جعله في حريقه🤔