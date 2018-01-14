بالصورة.. الحملات البلدية بالخبر تواصل جهودها.. والبسطات العشوائية تعاند

خالد الضبيبي(صدى):

تستمر البسطات العشوائية بالانتشار في محافظة الخبر، وتحديدًا في منطقة الخبر الجنوبية، لتزعج الرؤية البصرية، وتعرقل طرق المارة، مسببًا ازدحاما شديدا وتشويها للمنظر العام.

ونشرت صفحة مدينة الدمام، عبر موقع ” تويتر ” ، صورة لبسطات منطقة الخبر، مستغيثة من المنظر العام.

وتستمر الحملات البلدية، على المناطق، لإزالة البسطات العشوائية، وتبذل أقصى الجهود، في تحسين المنظر العام للمناطق، في مواجهة ما يشوهها ويسبب الإزدحام وعرقلة السير.