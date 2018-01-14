العدل تعلن إجمالي عملياتها الأسبوع الماضي

حمود العنزي(صدى):

أعلنت وزارة العدل، اليوم الأحد، عن إجمالي العمليات التي تمت في المحاكم وكتابات العدل خلال الأسبوع الماضي، وهي 151822 عملية.

وقالت الوزارة إنه تم تنفيذ 23948 عملية، منها 12698 إحالة أو طلباً، و 7217 حكماً وقراراً، و4033 محضراً، موضحة إلى أن تم توثيق 54660 عملية، منها 17838 عملية على العقار، و36822 وكالة.

أشارت إلى أن العمليات القضائية جاءت نسبتها 48% من إجمالي العمليات، فكانت 73214 عملية قضائية، منها 21082 إحالة، و35961 جلسة، و16171 حكماً وقراراً.