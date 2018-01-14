المنيف: الوزارة ليست مسؤولة عن تحديد احتياجات الجهات الحكومية للموظفين

فاطمة المالكي(صدى):

أكد حمد المنيف، المتحدث باسم وزارة الخمدة المدنية، أن الوزارة ليس لها علاقة بتحديد احتياجات لجهات الحكومية بعدد أو نوعية أو مقرات الوظائف التي تتيحها.

وقال في تغريدة لها بموقع ” تويتر ” : ” وزارة الخدمة المدنية ليس لها اي علاقة في تحديد احتياج الجهات الحكومية (عدد ، نوعية ، مقرات) الوظائف، حيث أن دورها يتمثل في شغل الوظائف التي ترد لها من الجهات الحكومية “.

وكان قد تم فتح باب التقديم على الوظائف التعليمية للنساء، صباح اليوم، عبر نظام جدارة، بالإضافة إلى بدء الوزارة في استقبال المدعوين لمطابقة بياناتهم ” رجال ” ، من المتقدمين على الوظائف التعليمية وذلك أي من فروع أو مكاتب الوزارة بمختلف مناطق ومحافظات المملكة والذي يستمر حتى الساعة 3 عصرا من يوم الثلاثاء القادم.