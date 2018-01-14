بالدليل.. 3.75 ملايين ريال من طهران إلى قيادي حوثي

فهمي محمد(صدى):

توسّل محمد علي الحوثي، رئيس ما يسمى باللجنة الثورية العليا، إلى إيران من أجل دعم إحياء ذكرى وفاة الحسين.

أظهرت وثيقة جديدة، مطالبات القيادي الحوثي المذكورة، بالإضافة خطاب صادر من السفرة الإيرانية باليمن يفيد بالموافقة على الطلب، وصرف مبلغ مليون دولار 3.75 ملايين ريال له.

يأتي ذلك في إطار الدعم المتواصل من إيران إلى المليشيا الحوثية الإرهابية في اليمن، والتي تمثلت في، الدعم بالمال والأسلحة والصواريخ الباليستية، وصرف أموال تحت ستار إحياء الفعاليات الشيعية، وإنشاء مراكز تعليم مذهبية تابعة لطهران.