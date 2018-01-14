طلاب المدينة في خطر.. المرور تخاطب التعليم بسرعة التحرك

نايف السالم(صدى):

خاطبت إدارة المرور المدينة المنورة، فرع وزارة التعليم، بشأن سماح الشركات المتعهدة بنقل الطلاب، لسائقين غير مؤهلين ولا يحملون رخص نقل عمومي بقيادة حافلات نقل الطلاب.

وصرّحت مصادر، بأن إدارة المرور رصدت مخالفات عدة لهذه الشركات تؤثر على سلامة الطلاب، منها: وجود سائقين للحافلات دون رخص قيادة نقل عمومي، وسائقون لا تربطهم علاقة بالشركات المتعهدة، بالإضافة إلى عدم توفر وسائل السلامة الهامة في المركبة، وغياب الأنوار التنبيهية والتحذيرية في مقدمة ومؤخرة الحافلة، وكذلك ضعف متابعة الشركات للسائقين وتفقد الحافلة بشكل دوري.