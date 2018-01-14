لأول مرة بالمملكة.. مصنع يتفادى أضرار السكر المكرر ويبدله بالتمر

خالد الضبيبي(صدى):

نجح أحد المصانع لأول مرة في المملكة، في الاستفادة من الفوائد الجمة للتمر، وتفادي أضرار السكر الأبيض المكرر، بتحويل التمر وتصنيعه إلى بودرة سكر، مما يساعد في استغلال الفائض من التمور في المملكة عامة والأحساء على وجه الخصوص.

وأوضح على الياسين صاحب الفكرة، ضمن مهرجان تمور الأحساء المصنعة، أنه ونظرًا لوجود وفرة كبيرة في إنتاج التمر في الأحساء بدأ البحث عن طرق لامتصاص تلك الكميات الكبيرة من التمور، فوجدوا أن بودرة التمر هي التي تحل محل السكر المكرر الأبيض، فقاموا بعمليات تكرير على ثلاثة أنواع من التمر في المرحلة الأولى هي تمر الرزيز، والشيشي، وتمر الخلاص.

ولاقت الفكرة إقبالًا جيدًا من قبل الشركات، كما حظيت بإعجاب واستحسان من صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية.