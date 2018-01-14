السلطات الإيرانية ترفع الحظر عن تطبيق ” تلجرام “

طهران(صدى):

رفعت السلطات الإيرانية، أمس السبت، الحظر عن تطبيق ” تلجرام ” للتراسل، الذي دام لمدة ثمان سنوات.

وذكرت وسائل الإعلام الرسمية الإيرانية، أنه تم إلغاء القيود على تطبيق ” تلجرام ” وصار بالإمكان استخدامه. وكانت إيران قد حجبت التطبيق بهدف احتواء أكبر احتجاجات من نوعها في البلاد منذ عام 2009.

ومن الجدير بالذكر أن تطبيق تلجرام الذي يستخدمه ما يقرب من 40 مليون فرد في إيران، قد تمكن مسبقا من غلق قناة إعلامية تحث على العنف.

كما رفعت السلطات الحجب عن تطبيق ” انستجرام ” ، الأسبوع الماضي، بعد أن أسفرت احتجاجات المواطنين عن مقتل 22 شخصا واعتقال 1000 شخص كحد أدنى، وما زالت إيران تفرض الحظر على موقعي التواصل الاجتماعي ” فيسبوك ” و ” تويتر “.