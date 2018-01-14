معارض إيراني يكشف أسرار ” صادق لاريجاني ” في دعم الإرهاب..ويؤكد: النظام فاشل

طهران(صدى):

أكد المعارض الإيراني حسن هاشيمان أن النظام الإيراني هو الممول الرئيسي للجماعات الإرهابية المسلحة في جميع الدول العربية التي تستهدف الشعب العربي والضحايا المدنيين.

وأوضح ” هاشيمان ” أن جميع الأموال التي تصل إلى ميلشيات الحوثي في اليمن وحزب الله اللبناني ونظام الأس في سوريا تأتي عن طريق شبكة صادق لاريجاني.

وأشار لإلى أن النظام الإيراني يعرف جيدًا أنه لا توجد لديه قاعدة شعبية في الداخل الإيراني، لكنه لا يريد أن يقبل حقيقة أنه نظام فاشل.

يُذكر أن رئيس السلطة القضائية آية الله صادق لاريجاني المسئول عن الشبكة، يقع بين 14 شخصية ومؤسسة وضعتها الإدارة الأمريكية في قائمة العقوبات على إيران؛ لانتهاك حقوق الإنسان.