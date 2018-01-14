خاومي كوستا: لم نتوقع الفوز على الريال

ماجد محمد(صدى):

أعرب خاومي كوستا الظهير الأيسر لنادي فياريال، عن سعادته البالغة بفوز فريقه على ريال مدريد، في سانتياجو برنابيو، بهدف نظيف ضمن منافسات الجولة الـ19 للدوري الإسباني، وهو ما وصفه بالحدث التاريخي.

أوضح الظهير الأيسر لفياريال، خاومي كوستا، أن التغلب على الريال هو حدث تاريخي، لافتًا إلى أنهم كانوا لا يتوقعون الفوز أمس,

وأضاف ” كوستا “، أن الفريق بذل كل ما لديه، مشيرًا إلى أن الريال أهدر فرص عديدة للتسجيل، بينما نجح فياريال في استغلال الفرص وتحقيق الفوز الثمين.

وأشار إلى أنهم لم ينتصروا مسبقًا في البرنابيو، قائلا: ” نحن سعداء للغاية لأن الفريق بذل كل ما لديه، لقد كنا موتى من كثرة الإنهاك “.